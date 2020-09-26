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26 сентября 2020, 00:21

Число жертв крушения самолета под Харьковом увеличилось до 25

 Фото из Facebook
 Фото из Facebook

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв крушения самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 25, сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале офиса, двое раненых были доставлены в медучреждения, продолжаются поиски остальных пассажиров самолета. На месте происшествия работают прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.

По факту падения военного самолета начато уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия.-0-

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