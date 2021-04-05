Число жертв наводнений в Восточном Тиморе и Индонезии выросло до 113

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 113 человек погибли в результате паводков и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти двух стран.

Индонезийское агентство по ликвидации стихийных бедствий приводит данные о 86 погибших в южной части страны и еще 71 пропавшем без вести. Всего стихия затронула около 30 тыс. человек, некоторые из них находятся в эвакуационных центрах.

Спасательные операции осложняются тем, что обрушились сразу пять мостов, некоторые дороги заблокированы упавшими деревьями.

Индонезийское агентство также предупреждает, что действие циклона может усилиться в ближайшие 24 часа, что вызовет усиление дождей и ветров. Но в ближайшие два дня стихия, вероятно, начнет ослабевать.

По данным правительства Восточного Тимора, который делит с Индонезией остров Тимор, в этой стране погибли 27 человек и около 7 тыс. вынуждены были покинуть свои дома.

Ранее в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя властей страны сообщало, что по меньшей мере 21 человек погиб в Восточном Тиморе из-за стихии. Агентство Синьхуа информировало, что жертвами наводнений в граничащей с Восточным Тимором Индонезии стали 68 человек, 70 пропали без вести.-0-