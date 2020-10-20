Число жертв наводнений во Вьетнаме возросло до 105

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала октября в центральных регионах Вьетнама в результате наводнений, оползней и других стихийных бедствий, вызванных ливнями, погибли 105 человек, 27 пропали без вести, передает Синьхуа.

Ранее сообщалось о 84 погибших и 38 пропавших без вести.

Согласно последнему отчету вьетнамского Национального координационного комитета по борьбе с последствиями стихийных бедствий, большая часть жертв за последние сутки была выявлена в провинциях Куангчи, Тхыатхьен-Хюэ и Куангнам, наиболее пострадавших от стихии.

Более 52 тыс. домашних хозяйств в провинциях Нгеан, Хатинь, Куангбинь и Куангчи были эвакуированы в безопасные районы. По данным комитета, в этих провинциях более 177,9 тыс. домов были затоплены, повреждены многочисленные автомагистрали и местные дороги. Во многих населенных пунктах стихия вывела из строя линии электропередачи и связи. Паводок уничтожил более 107,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Жертвами стихийного бедствия стали более 691 тыс. голов крупного рогатого скота и птицы.

Выступая на заседании правительства, премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук призвал активизировать спасательные операции в центральном регионе, а также проверить безопасность плотин и водохранилищ. Премьер также приказал Министерству финансов страны выделить из национального резерва 5 тыс. т риса для пяти наиболее пострадавших центральных провинций. Ожидается, что каждая провинция получит чрезвычайную помощь в размере около $4,3 млн.-0-