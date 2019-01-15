Число жертв взрыва газа в Шахтах возросло до двух

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв взрыва бытового газа в Шахтах возросло до двух. При разборе завалов на месте взрыва спасатели обнаружили тело женщины, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
"Число погибших увеличилось до двух человек. Найдена погибшая женщина, предположительно из 72-й квартиры", - сказал представитель МЧС. На данный момент неизвестной остается судьба трех человек.
По данным МЧС, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Шахтах, который произошел рано утром 14 января, были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Из-под завалов были спасены 7 человек, включая ребенка. Из дома эвакуировали 140 жильцов, 43 из которых были спасены из пострадавшего подъезда.-0-
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