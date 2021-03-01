Доминиканская республика объявила о планах строительства забора на границе с Гаити

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер объявил о планах строительства забора на границе с Гаити протяженностью около 380 км, такая информация размещена на сайте BBC.

Луис Абинадер сказал, что барьер поможет обуздать нелегальную иммиграцию, наркотики и поток угнанных автомобилей между двумя странами. Работа над заграждением начнется в конце этого года.

Отношения между двумя соседями были исторически сложными. "В течение двух лет мы хотим положить конец серьезным проблемам нелегальной иммиграции, незаконного оборота наркотиков и передвижения украденных автомобилей", - сказал Луис Абинадер в обращении к Конгрессу.-0-