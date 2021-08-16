ЕС должен предоставить убежище жителям Афганистана, которым грозит преследование - глава Европарламента 





"Ситуация, складывающаяся в Афганистане, требует единого ответа ЕС? Убежище должно быть предоставлено тем, кому угрожают преследования", - заявил Давид Сассоли.





Он также отметил, что для ситуации в Афганистане необходимо "всеобъемлющее политическое решение", которое позволит афганцам жить в безопасности.-0-

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз должен предоставить убежище жителям Афганистана, которые на родине могут подвергнуться преследованиям. Об этом написал на своей странице в Twitter председатель Европарламента Давид Сассоли.