Европарламент выступил за прекращение проекта "Северный поток - 2"

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский парламент выступил за прекращение реализации проекта трубопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в принятой резолюции Европейского парламента по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС - Украина", сообщает ТАСС.
"Европейский парламент подтверждает, что считает ключевой ту роль, которую Украина играет в сфере европейской сети энергетического обеспечения. В то же время Европарламент осудил строительство газопровода "Северный поток - 2", - говорится в резолюции. - Европейский парламент требует аннулировать данный проект".
В конце ноября сообщалось, что в рамках "Северного потока - 2" уже уложено около 300 км трубопровода. Две ветки должны быть построены до конца 2019 года. Общая мощность проекта составляет 55 млрд куб.м газа в год.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявлял, что выполнение графика строительства "Северного потока - 2" позволяет говорить о возможном начале поставок газа по этому газопроводу с 1 января 2020 года.
Трубопровод пойдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Свое согласие на строительство не дала только Дания, которая планирует заблокировать или отложить реализацию проекта.-0-
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