ФОТОФАКТ: Шри-Ланка скорбит по жертвам терактов

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный траур объявлен сегодня в Шри-Ланке, где результате серии взрывов в отелях и церквях во время пасхальных служб 21 апреля погибли 310 человек, 500 получили ранения.

Лукашенко направил соболезнование Президенту Шри-Ланки в связи с гибелью людей в результате терактов Глава государства отметил, что в Беларуси с большой болью восприняли новости о многочисленных человеческих жертвах в результате серии вероломных террористических актов, которые произошли в Шри-Ланке 21 апреля.

Монахини на поминальной службе в Негомбо. Фото Reuters

Траурные мероприятия начались тремя минутами молчания. На территории всей страны отменены развлекательные мероприятия, в госучреждениях приспущены государственные флаги.-0-

Фото Reuters

Похороны на кладбище возле церкви св. Себастьяна в Негомбо. Фото Reuters

Похоронные ленты вдоль дороги, ведущей к церкви св. Антония в Коломбо. Фото Getty Images

Священник проходит возле разрушенной взрывом церкви св. Антония в Коломбо. Фото Getty Images