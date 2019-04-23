ФОТОФАКТ: Шри-Ланка скорбит по жертвам терактов

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный траур объявлен сегодня в Шри-Ланке, где результате серии взрывов в отелях и церквях во время пасхальных служб 21 апреля погибли 310 человек, 500 получили ранения.
Траурные мероприятия начались тремя минутами молчания. На территории всей страны отменены развлекательные мероприятия, в госучреждениях приспущены государственные флаги.-0-
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