В Шри-Ланке задержано семь подозреваемых, причастных к серии взрывов

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шри-Ланке задержали семь человек по подозрению в причастности к террористическим актам, жертвами которых стало минимум 215 человек, сообщает новостной портал News 1ST .

Имена задержанных пока не оглашаются, также подробности операции.

Предполагалось, что взрывы могли совершить радикальные исламисты. Но, по последним данным, к терактам причастны боевики-смертники. Записи камер видеонаблюдения в отеле "Шангри-Ла" показали, что два боевика совершили подрывы в кафетерии и коридоре отеля. Кроме того, последний взрыв, в результате которого погибли трое полицейских, также был совершен смертником.

В стране введен комендантский час с 18.00 по местному времени, который будет продолжаться до особого распоряжения. На неопределенный срок также заблокированы соцсети, в том числе Facebook, WhatsApp и другие.

Серия взрывов прогремела почти одновременно в трех церквях городов Коччикаде, Негомбо и Баттикалоа во время пасхальных служб и в трех отелях Коломбо, а также близ столичного зоопарка. Восьмой взрыв произошел в северной части Коломбо в доме террориста.

Ранее сообщалось, что около 500 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в госпитали.-0-

Лукашенко направил соболезнование Президенту Шри-Ланки в связи с гибелью людей в результате терактов Глава государства отметил, что в Беларуси с большой болью восприняли новости о многочисленных человеческих жертвах в результате серии вероломных террористических актов, которые произошли в Шри-Ланке 21 апреля.