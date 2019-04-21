В Шри-Ланке задержано семь подозреваемых, причастных к серии взрывов

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шри-Ланке задержали семь человек по подозрению в причастности к террористическим актам, жертвами которых стало минимум 215 человек, сообщает новостной портал
Имена задержанных пока не оглашаются, также подробности операции.
Предполагалось, что взрывы могли совершить радикальные исламисты. Но, по последним данным, к терактам причастны боевики-смертники. Записи камер видеонаблюдения в отеле "Шангри-Ла" показали, что два боевика совершили подрывы в кафетерии и коридоре отеля. Кроме того, последний взрыв, в результате которого погибли трое полицейских, также был совершен смертником.
В стране введен комендантский час с 18.00 по местному времени, который будет продолжаться до особого распоряжения. На неопределенный срок также заблокированы соцсети, в том числе Facebook, WhatsApp и другие.
Ранее сообщалось, что около 500 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в госпитали.-0-
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