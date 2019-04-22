В Шри-Ланке объявлен траур по погибшим в терактах

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена объявил 23 апреля днем траура по погибшим во время субботних терактов, сообщает местный новостной портал Newsfirst .

Пресс-служба президента Шри-Ланки распространила заявление, что в стране с 23 апреля вводится режим чрезвычайного положения. Данные меры расширят полномочия полиции и вооруженных сил в обеспечении безопасности и порядка. В стране некоторое время будет действовать комендантский час, а также будут усилены меры безопасности в церквях и общественных местах.

Правительство Шри-Ланки заблокировало доступ к ряду соцсетей, в том числе Facebook, с целью остановить распространение дезинформации и подстрекательство к насилию в стране.

Ожидается, что Майтрипала Сирисена в ближайшее время встретится с представителями зарубежных дипмиссий, аккредитованных в Шри-Ланке, чтобы запросить международную поддержку. Данное решение было принято в связи с поступившей информацией о том, что действующие в стране боевики связаны с международными террористическими организациями.

21 апреля в Шри-Ланке произошла серия терактов, в результате которых погибли 290 человек и более 500 получили ранения. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремели восемь взрывов, в том числе в церквях во время пасхальных служб и отелях.-0-