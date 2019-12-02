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17:37
Стартапы для профобразования людей с особыми потребностями обсудят в Минске
Общество
17:35
Лукашенко прибыл в Белград
Президент
17:34
Имя лучшего студента Беларуси назовут 10 декабря
Общество
17:28
Постпреды СНГ рассмотрят предложения в проект повестки заседания Совета министров иностранных дел
Политика
17:19
Волейболисты "Строителя" снялись в ролике в поддержку болельщиков с нарушением слуха
Спорт
17:04
Раритетные елочные игрушки представят в Национальном историческом музее
Афиша
17:03
Сербия заинтересована в поставках белорусского молока
Экономика
17:00
БЖД запустила мобильное приложение для оформления билетов
Общество
16:54
Белорусский рапирист Роман Беляев занял 5-е место на этапе молодежного Кубка Европы
Спорт
16:54
Две жительницы Светлогорска пытались украсть товары из магазина в детской коляске
Происшествия
16:49
Житель Ляховичского района сбил лося и скрылся с места ДТП
Происшествия
16:48
В Минском зоопарке вскоре поселятся ташкентские львы
Регионы
16:45
Жителя Краснополья подозревают в убийстве брата
Происшествия
16:40
Новый резидент СЭЗ "Витебск" организует в Орше сбор и переработку строительных отходов
Регионы
16:38
Урожай льнотресты в Беларуси на 14% выше прошлогоднего - Минсельхозпрод
Экономика
16:35
Брестские следователи устанавливают обстоятельства смерти младенца
Происшествия
16:32
В Мадриде открылась конференция ООН по климату
В мире
16:22
Беларусь в рамках присоединения к ВТО завершила переговоры с Австралией по доступу на рынок товаров
Политика
15:54
В Беларуси хотят запретить плату торговле за продвижение товаров при введении госрегулирования цен
Экономика
15:50
ФОТОФАКТ: Вечерняя Москва
В мире
15:37
Социальный марафон "Разные, но равные" проведут в Минске в День инвалидов
Регионы
15:31
Итоги недели на белорусском валютном рынке
Экономика
15:26
Легковушка врезалась в барьерное ограждение на М14, погиб водитель
Происшествия
15:24
Лауреатов футбольного сезона назовут 26 декабря на церемонии "Золотой мяч - 2019"
Спорт
15:22
Лукашенко улетел с официальным визитом в Сербию
Президент
15:18
Белорусские самбисты завоевали три награды на турнире в Казахстане
Спорт
15:18
Почти 3,5 млн куб.м древесины реализовано на годовых биржевых торгах
Экономика
15:15
Состоялись матчи 2-го тура Stalitsa Futsal School Cup
Спорт
15:11
Движение по мосту через реку Сож открыли в Славгородском районе
Регионы
15:10
В Маврикии избран новый президент
В мире
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02 декабря 2019, 15:50
ФОТОФАКТ: Вечерняя Москва
2 декабря, Москва /Корр. БЕЛТА/. На улицах вечерней Москвы.-0-
Фото Максима Гучека
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