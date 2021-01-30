Франция закроет границы для прибывающих из стран, не входящих в ЕС

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30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в конце заседания Совета обороны в пятницу вечером объявил об усилении мер, касающихся международных поездок, сообщает радиостанция France Bleu.
В рамках сдерживания пандемии коронавируса властями Франции принято решение с 31 января ввести запрет на пересечение границ для всех, кто отправляется в страны за пределами Евросоюза или прибывает оттуда.
Въехать во Францию из стран ЕС можно будет только с наличием отрицательного ПЦР-теста. Это правило не распространяется на иностранных рабочих, проживающих на приграничных территориях.-0-