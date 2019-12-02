Гендиректором МАГАТЭ выбран аргентинец Рафаэль Гросси

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет директоров Международного агентства по атомной энергии выбрал новым гендиректором МАГАТЭ постоянного представителя Аргентины в Вене Рафаэля Гросси, сообщает "МИР 24" .

В июле этого года скончался гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано, который руководил агентством с 2009 года. После его кончины и.о. гендиректора МАГАТЭ стал бывший представитель Румынии при этой организации Корнел Феруцэ.

Рафаэль Мариано Гросси родился в 1961 году в Буэнос-Айресе. Представлял Аргентину в НАТО. Возглавлял канцелярии генерального директора МАГАТЭ и Организации по запрещению химического оружия.

МАГАТЭ – международная организация по развитию сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, входит в структуру ООН.-0-