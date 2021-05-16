Генсек ООН назвал переговоры единственным выходом из ближневосточного кризиса

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры об урегулировании на Ближнем Востоке на основе двухгосударственного решения остаются единственным путем к установлению мира и безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на внеочередном заседании Совета безопасности высокого уровня по палестино-израильскому урегулированию. Встреча проходит в режиме видеосвязи, сообщает ТАСС.

"Единственный путь вперед - это возвращение к переговорам с целью создания двух государств, чтобы два государства жили бок о бок в мире и безопасности, взаимно признавая друг друга, при том что Иерусалим будет столицей обоих государств в соответствии с резолюциями ООН, международным правом и предыдущими соглашениями", - сказал Гутерриш.

Обострение вокруг сектора Газа может привести к неконтролируемому кризису во всем регионе, отметил Гутерриш.

"В результате боевых действий создается риск, что израильтяне и палестинцы окажутся вовлечены в спираль насилия с разрушительными последствиями для обоих сообществ и всего региона, что потенциально способно создать новый опасный очаг нестабильности. Есть потенциал для начала неконтролируемого кризиса как в области безопасности, так и в гуманитарной сфере, а также для нового роста экстремизма не только на оккупированных палестинских территориях и в Израиле, но и в регионе в целом", - сказал генсек ООН.

Военные действия между Израилем и Палестиной должны быть немедленно прекращены, заявил генеральный секретарь ООН.

"Бои должны прекратиться. Ракеты и минометы с одной стороны и воздушные и артиллерийские удары с другой должны быть остановлены. Я призываю все стороны внять этому призыву", - сказал он.

Кроме того, генсек ООН подчеркнул, что потрясен количеством жертв среди мирного палестинского населения, женщин и детей в результате израильских авиаударов.-0-

Более полусотни ракет было выпущено по Израилю из Газы с полуночи