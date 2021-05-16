Более полусотни ракет было выпущено по Израилю из Газы с полуночи

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в течение нескольких часов после полуночи 55 ракет по городам в центральной и южной части Израиля. В ответ израильские военные сбросили не менее 100 бомб на подземные структуры и бункеры ХАМАС в центральной и северной части сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильское государственное радио Kan.

Радиостанция, в свою очередь, приводит информацию пресс-службы израильской армии о том, что данных о ранениях в государстве в результате ночных атак из сектора Газа не поступало. Сегодня утром после почти трехчасового перерыва возобновились ракетные обстрелы приграничных с сектором Газа районов Израиля.

В ночь на воскресенье Израиль нанес ракетный удар по дому лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. По данным телеканала Al Arabiya, строение в результате атаки было разрушено, где находился в это время Синвар, не сообщается. В субботу ВВС Израиля разрушили дом заместителя главы политбюро контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Халила аль-Хайи, выпустив несколько ракет по жилому дому в районе Эт-Туфах в городе Газа. В воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала список из трех десятков имен видных деятелей радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад", которые были ликвидированы израильскими военными за неделю нынешней операции.

16 мая вскоре после полуночи палестинские радикалы из сектора Газа начали новый массированный ракетный обстрел городов в центральной части Израиля, сирены ПВО, по данным армейской пресс-службы, звучали в районе Тель-Авива и его пригородов, а также в Беэр-Шеве на юге страны и граничащих с сектором Газа населенных пунктах.

Радикалы из Газы с 10 мая выпустили по Израилю, по подсчетам израильских военных и СМИ, около 2,9 тыс. ракет, 90% из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", а более 400 упали на территории анклава, не перелетев границу. В ответ израильские военные поразили порядка 700 военных целей радикальных организаций на территории палестинского приморского анклава. По последним данным, в результате взаимных ракетных ударов с израильской стороны погибли не менее 10 человек, в том числе двое детей, с палестинской - около 150, включая 40 детей.-0-