Генсек ООН выразил соболезнования семьям погибших из-за взрыва в Бейруте

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил свои соболезнования семьям погибших в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщает Синьхуа.

"Генеральный секретарь ООН выражает глубочайшие соболезнования родным погибших, а также народу и правительству Ливана в связи с ужасным взрывом, произошедшим в Бейруте. Он желает скорейшего выздоровления пострадавшим, включая некоторых сотрудников ООН, работающих в Ливане", - говорится в заявлении заместителя официального представителя главы ООН Фархана Хака.

По словам Фархана Хака, ООН привержена оказанию поддержки Ливану в это трудное время и активно помогает устранению последствий инцидента.

4 августа около 18.10 по местному времени в Бейруте прогремел мощный взрыв, в результате погибли по меньшей мере 100 человек, более 4 тыс. получили ранения. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы, принеся колоссальные разрушения. Как сообщает Центр новостей ООН, в результате ЧП пострадали и миротворцы ООН из Бангладеш, служащие в составе оперативного морского соединения. Повреждено также одно из судов миротворческой миссии ООН в Ливане.-0-