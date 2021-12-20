Глава МИД Литвы: соседние страны намерены перенять транзит белорусских удобрений

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У предприятий соседних с Литвой стран есть намерения перенять транзит белорусских удобрений. Об этом заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, сообщает телерадиокомпания LRT.

"Эти государства пока не раскрывают свою позицию и, видимо, со временем должны будут отреагировать и сообщить, что они об этом думают", - сказал Габриэлюс Ландсбергис.

Ранее Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что после приостановки транзита удобрений "Беларуськалия" через Литву такие услуги белорусскому госпредприятию может оказывать Латвия. По его словам, такая возможность не исключена, поскольку нет режима обязательных санкций. "Частные компании, видя отсутствие юридических последствий, могут просто начать вести бизнес так, как они считают нужным", - заявил Габриэлюс Ландсбергис.

Санкции США против "Беларуськалия" вступили в силу 8 декабря. Но транзит удобрений через Литву не прекратился, потому что предприятие внесло авансовый платеж Литовским железным дорогам, которого хватит для перевозок до февраля.-0-

В Литве предложили сохранить транзит белорусских удобрений