Глава МВД Австрии заявил о 22 пострадавших в результате теракта в Вене

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли, 22 получили ранения в результате теракта в Вене. Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, сообщает ТАСС.

Лукашенко направил соболезнование Федеральному президенту Австрии в связи с расстрелом граждан в Вене "Решительно осуждаем любые проявления терроризма и нетерпимости. Призываем мировое сообщество к осуществлению своевременных солидарных шагов по деэскалации напряженности и укреплению межконфессионального мира и согласия", - говорится в соболезновании.

"На совести преступника четыре жертвы. Сейчас мы располагаем информацией, что 22 человека ранены", - сказал Карл Нехаммер на пресс-конференции в Вене.

Как пояснил министр, получившие ранения люди были доставлены в разные больницы, поэтому с самого начала было трудно посчитать их общее количество. Пострадавший в перестрелке с террористом полицейский был успешно прооперирован, его состояние стабилизировалось.

Полиция задержала 14 человек из ближайшего окружения ликвидированного террориста по делу о теракте в Вене. "После обыска квартиры преступника было также проведено 18 обысков, связанных с ближайшим окружением преступника, в Вене и Нижней Австрии. 14 человек из окружения преступника были временно задержаны", - отметил министр.

Следствие на основе изученной на данный момент информации исходит из того, что ликвидированный в Вене террорист мог действовать в одиночку. "Изученные до настоящего времени видеоматериалы не дают указаний на второго преступника", - сказал он.

Вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Один стрелок ликвидирован, он был сторонником группировки "Исламское государство". Министр внутренних дел Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом. В стране объявлен трехдневный траур, усилены меры безопасности, закрыты все синагоги.-0-

В австрийском Линце задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене Задержанный в Линце, как и преступник, который был ликвидирован сразу после инцидента в Вене, является исламистом.