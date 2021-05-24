Глава ВОЗ призвал вакцинировать 10% населения каждой страны к сентябрю

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал вакцинировать 10% населения каждой страны к сентябрю нынешнего года. Об этом он заявил на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения, сообщает ТАСС.

"Давайте вакцинируем хотя бы 10% населения каждой страны к сентябрю", - призвал Тедрос Гебрейесус, подчеркнув, что нужно выйти хотя бы на 30% к концу года.

"Чтобы выйти на эти цифры в декабре, нужно обеспечить вакцинацию 250 млн человек в бедных странах. Это медработники и группы риска. Это минимум, который мы должны обеспечить", - констатировал глава ВОЗ.

Тедрос Гебрейесус сообщил, что не менее 115 тыс. работников здравоохранения в мире умерли вследствие пандемии, хотя отчетность пока не полная.

Он назвал "скандальным" отсутствие равенства в распределении вакцин в мире, предупредив, что подобная ситуация затягивает борьбу с пандемией. Гендиректор напомнил: в текущем году число случаев заражения коронавирусом уже превысило показатели за весь 2020 год. В ближайшие недели, по его словам, будет превзойден также показатель по числу летальных исходов. Ситуация в мире остается крайне опасной, констатировал глава ВОЗ. По состоянию на 23 мая в ВОЗ поступила информация о 166 346 635 инфицированных и 3 449 117 умерших от коронавируса.-0-

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