Госдума России осудила политику двойных стандартов в Европе

20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госдума России сегодня приняла заявление, в котором осудила политику двойных стандартов в Европе, передает корреспондент БЕЛТА.

В последнее время, отмечено в документе, в ряде европейских государств, в частности в Германии и во Франции, проходят массовые демонстрации. Граждане протестуют против мер, принятых в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в их странах. При этом полиция грубо обращалась с демонстрантами. Против митингующих применялись водометы и слезоточивый газ.

"Используя западную риторику, можно обвинить стражей порядка в непропорциональном применении силы и жестокости, - говорится в заявлении. - В то же время власти Германии и Франции продолжают гневно клеймить действия белорусской милиции и оправдывать агрессивную толпу. Очевидно, в Берлине и Париже полагают, что одни и те же действия органов правопорядка в европейских государствах совершаются якобы во благо демократии, а в Беларуси влекут за собой ее попрание".

Госдума России призвала парламентариев и правительства европейских государств "продемонстрировать свою готовность придерживаться единых подходов к оценке подобных событий у себя в стране и за рубежом, а также в полной мере соблюдать право на свободу мирных собраний".

Заявление планируется направить в Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентскую ассамблею государств - участников СНГ, Парламентскую ассамблею Совета Европы и Парламентскую ассамблею ОБСЕ.-0-