Госдума России приняла в основном чтении изменения в Конституцию

10 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госдума России сегодня на пленарном заседании приняла во втором, основном, чтении законопроект о поправке в Конституцию, передает корреспондент БЕЛТА.

Изменения были инициированы 20 января президентом России Владимиром Путиным. Уже 23 января они были приняты Госдумой в первом чтении. Если к первому чтению текст поправки занимал более 20 страниц, то ко второму чтению к этим изменениям было внесено еще около 400 поправок. Почти 200 поправок приняты сегодня Госдумой, среди наиболее резонансных - обнуление президентских сроков, упоминание Бога в тексте Основного закона, запрет на призывы к отчуждению территорий РФ, признание браком только союза мужчины и женщины.

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Путина ждут с выступлением в Госдуме, которая предложила снять ограничение на президентские сроки Госдума рассматривает во втором чтении вопрос об изменениях в Конституцию России. Во время прений депутат Валентина Терешкова предложила отменить ограничение, касающиеся сроков пребывания Владимира Путина на посту президента или их обнулить.

Путин: снятие ограничений на президентские сроки должен оценить Конституционный суд "В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона - Конституции", - резюмировал Путин.