Индия, Колумбия и Аргентина показали самые высокие темпы заболеваемости коронавирусом

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество заразившихся коронавирусом в мире увеличилось за семь дней на 1,8 млн. Это максимальный показатель недельного прироста за все время пандемии, сообщает ТАСС.

Всего в мире коронавирус был обнаружен у 19,1 млн человек, или у 0,2% населения планеты.

Эпицентрами распространения инфекции остаются Америка и Азия. Особенно тяжелая ситуация - в латиноамериканских странах. Пять государств региона вошли в десятку стран, наиболее затронутых коронавирусом. Рост заболеваемости возобновился в Западной и Южной Европе.

Число выздоровевших стремительно растет - за семь дней вылечились еще около 1,4 млн заразившихся. Это самый высокий недельный показатель. Всего уже вылечились более 60% инфицированных.

Среди стран, лидирующих по числу заразившихся, самые высокие темпы заболеваемости на этой неделе в Индии, Колумбии и Аргентине. В Колумбии количество инфицированных увеличилось за неделю на 25%. В Индии рост составил 23,5%.

Темпы заболеваемости держатся в Аргентине выше 20% уже второй месяц, несмотря на строгие меры по предотвращению распространения инфекции.

Среди европейских стран наиболее тревожная ситуация отмечается в Испании и во Франции, где количество случаев заражения стало вновь стремительно расти с середины июля.

Если рассматривать заболеваемость на 100 тыс. населения, в лидерах Катар (около 4 тыс. человек), Бахрейн (2,7 тыс.), Чили (1,9 тыс.). США (1,5 тыс.) по этому показателю входят в первую десятку стран наравне с государствами с маленькой численностью населения.

Жертвами коронавирусной инфекции в мире за неделю стали более 42 тыс. человек. Но условная смертность продолжает снижаться, опустившись за семь дней до 3,7%.

Самое большое число смертей по-прежнему в США (около 160 тыс.) и Бразилии (98 тыс.), на этой неделе в лидерах также оказалась Мексика, где количество умерших увеличилось до 50,5 тыс.

По уровню на 100 тыс. жителей самые высокие показатели в Сан-Марино (124), Бельгии (621) и Великобритании (454).-0-