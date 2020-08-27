Из музея в Нидерландах украли картину Франса Халса

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картину голландского художника золотого века Франса Халса (1582-1666) "Два смеющихся мальчика с кружкой пива", созданную в 1626-1627 годах, украли из музея в городе Лердам. Об этом сообщил в четверг телеканал RTL, передает ТАСС.

По информации канала, "кража была осуществлена после трех часов утра по местному времени в ночь со вторника на среду". Злоумышленники выломали дверь запасного выхода музея Хофьи ван Арден и украли картину.

Картину похищают уже в третий раз. Перед этим ее похищали в 1998 и 2011 годах. В первом случае картина была найдена через три года, во втором - спустя шесть месяцев.

По информации RTL, картина была временно позаимствована музеем Хофьи ван Арден у музея Бойманса - ван Бёнинген в Роттердаме.-0-