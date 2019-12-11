Извержение вулкана в Новой Зеландии – уже 8 жертв

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Новой Зеландии сообщила, что количество жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд увеличилось до восьми человек. Официальное заявление опубликовано на сайте полиции.

"Еще два человека умерли в результате извержения на острове Уайт-Айленд", - говорится в сообщении. По сведениям полиции, это были пострадавшие из числа эвакуированных, они умерли в больнице. Ранее было известно о шести жертвах.

Извержение вулкана началось 9 декабря на острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда. По данным полиции, в момент извержения в окрестностях и на острове находились 47 человек, судьба восьми из них до сих пор не известна.

Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Остров является одним из самых посещаемых в мире и открыт для туристов.-0-