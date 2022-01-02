К Земле приближается опасный астероид Апофис

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Со скоростью 7,42 км в секунду к нашей планете движется астероид Апофис. Об этом сообщили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Весной 2029 года астероид Апофис, который считается одним из наиболее опасных, приблизится к Земле на расстояние 38,4 тыс. км, что близко к высоте орбит геостационарных спутников (35,8 тыс. км).

По расчетам экспертов, если астероид столкнется с Землей, высвободившаяся при этом энергия составит 1717 мегатонн. Это в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которую испытали в 1961 году.

"Сила землетрясения в радиусе десяти километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду", - отметили в ВНИИ ГОЧС.

Диаметр опасного астероида 393 м, вес примерно 27 т.-0-