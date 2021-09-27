Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц высказался за хорошее сотрудничество ЕС с соседями

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц надеется, что будут созданы предпосылки для "хорошего сотрудничества Европейского союза с соседними странами". Об этом он заявил в Берлине, сообщает ТАСС.

"Одна из важных вещей для успешного экономического сотрудничества - признание неприкосновенности границ", - сказал он. Политик сказал, что будет учитывать при этом "критерии в духе политики Вилли Брандта и Гельмута Шмидта".

Канцлер в 1969-1974 годах Вилли Брандт разработал так называемую восточную политику в отношении СССР. В основе этого подхода лежал принцип "изменения через сближение". Гельмут Шмидт, также социал-демократ, стал преемником Вилли Брандта на посту и занимал должность канцлера до 1982 года.

СДПГ победила на выборах в Бундестаг с 25,7%, ХДС/ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Олаф Шольц собирается вести переговоры о формировании будущего правительства без консерваторов.-0-