Киев не видит признаков подготовки вторжения России на территорию Украины

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сегодняшний день украинское руководство не наблюдает признаков подготовки полномасштабного наступления на Украину. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщает "Укринформ".

"Я говорю о полномасштабном наступлении. Мы его, еще раз подчеркну, на сегодняшний день не видим", - заявил секретарь СНБО.

Он также сообщил, что Украина не планирует закрывать свое воздушное пространство для авиакомпаний, поскольку для этого нет оснований. "Что касается самолетов. Давайте сразу поставим точки над "i". Мы небо наше не закрываем и закрывать на сегодняшний день не собираемся, и нет для этого тех или иных оснований", - заверил Алексей Данилов.

12 февраля крупнейшие мировые страховые компании предупредили украинских авиаперевозчиков о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Министерство инфраструктуры Украины ранее заявило, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над предотвращением рисков для авиаперевозчиков.-0-