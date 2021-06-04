Кортеж президента Кыргызстана попал в аварию

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кортеж президента Кыргызстана Садыра Жапарова сегодня попал в автомобильную аварию, в результате которой погиб сотрудник охраны главы государства. Об этом сообщает кыргызское информационное агентство 24.kg.
Уточняется, что в автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, на участке автодороги возле села Ананьево врезалась выехавшая на встречную полосу легковая автомашина. Сообщается, что президента Кыргызстана в пострадавшей машине не было.
"По предварительной информации, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля находился в нетрезвом состоянии. В результате ДТП три человека пострадали, один из сотрудников службы ГКНБ погиб", - рассказали в пресс-службе главы государства.
По информации Минздрава страны, в ДТП с участием машины из кортежа президента Садыра Жапарова пострадали пять человек и один скончался. Трое пострадавших и один погибший находились в машине сопровождения главы государства. Еще двое - в другом автомобиле. Все пострадавшие госпитализированы.-0-