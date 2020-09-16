Крупный пожар вспыхнул в районе итальянского порта Анкона

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный пожар произошел в ночь на 16 сентября в районе порта Анкона в одноименном городе у побережья Адриатического моря в Италии. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Пожар вспыхнул около 00.35 по местному времени 16 сентября. В результате в воздух поднялся высокий столб пламени и едкого дыма. По некоторым данным, в районе инцидента были слышны несколько взрывов. Уточняется, что пожар затронул несколько складов, на которых, предположительно, хранятся растворители, краски и другие потенциально токсичные материалы. На место оперативно прибыли 16 пожарных команд, а также полицейские, которые оцепили район происшествия.

На утро 16 сентября пламя локализовано, однако тушение все еще продолжается. Центр Анконы по-прежнему окутан едким дымом. Местные власти призывают жителей держать окна и двери закрытыми и без необходимости не выходить из дома. Специалисты мониторят качество воздуха в Анконе.

Причины инцидента выясняются. В районе порта находятся предприятие по производству жидкого азота, электростанция.-0-

Фото ANSA