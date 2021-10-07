Латвия может запросить международную помощь в связи с ростом числа заболевших COVID-19

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия в связи с ростом числа пациентов с COVID-19 может обратиться за международной помощью и развернуть полевой госпиталь. Об этом заявил министр здравоохранения страны Даниэль Павлютс, сообщает Delfi.

Он указал, что 7 октября скорее всего будет принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это значит, что все больницы начнут ограничивать оказание плановых услуг, чтобы высвободить ресурсы для оказания помощи больным коронавирусом.

Наибольшее беспокойство у медиков вызывает ситуация, которая ожидается через две недели: в больницы попадут те люди, которые уже заражены, и десятую часть из них придется госпитализировать, что повлечет за собой тотальную перегрузку системы здравоохранения.

Как заявил Даниэль Павлютс, Министерство здравоохранения рассматривает вероятность того, что Латвии придется просить международной помощи. На данный момент ясно, что соседние государства не смогут помочь, поскольку они также находятся в сложной ситуации. Возможно, помощь Латвии могла бы оказать Швеция или Германия, хотя ни к одной из упомянутых стран правительство Латвии еще не обращалось с этим вопросом, отметил министр.

Также предлагается создать большой полевой госпиталь, куда будут отправлять пациентов с COVID-19, которые будут находиться на этапе выздоровления, но все еще будут нуждаться в медицинском наблюдении.

По словам министра, правительству Латвии придется сделать выбор: ввести ограничения для всех жителей или же сохранить определенные привилегии для вакцинированных. Даниэль Павлютс считает, что нужно найти способ для снижения ограничений для привитых.

Он допускает, что в новом пакете правил могут быть изменения, которые, например, обяжут работодателей требовать от своих сотрудников обязательной вакцинации в определенных сферах занятости.

Министр признал, что контроль за соблюдением ограничительных мер чрезвычайно важен. Но при этом подчеркнул, что соблюдение ограничений будет зависеть от самого общества.

Всего с начала пандемии в Латвии выявлен 164 801 случай заболевания коронавирусом, 2 773 человека умерли от болезни.-0-