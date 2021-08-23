Лидеры ОДКБ выразили озабоченность сильными позициями ИГ в Афганистане - Песков 

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности ( ОДКБ ) высказали озабоченность тем, что группировка "Исламское государство" (ИГ) сохраняет сильные позиции в Афганистане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.





"Участники и президент (РФ Владимир Путин. - Прим. ТАСС) в своем выступлении высказали особую озабоченность в связи с тем, что ИГ сохраняет в Афганистане довольно сильные позиции. Это тоже очень опасная тенденция, которая представляет опасность для пространства ОДКБ", - сказал представитель Кремля.





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"Было отмечено, что важно не допустить инфильтрации исламизма на территории государств - членов ОДКБ и пресекать вербовку граждан наших стран в ряды экстремистов, в том числе с использованием соцсетей и интернета", - отметил Дмитрий Песков.-0-