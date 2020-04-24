24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва продлевает сроки ограничения въезда в страну. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Сроки установленного карантинного режима в Литве продлены до 11 мая. В связи с этим пункты упрощенного пропуска "Эйшишкес" (с белорусской стороны "Дотишки"), "Кракунай" ("Геранены") и "Норвилишкес" ("Пицкуны") работать не будут.

Госпогранкомитет рекомендует за изменениями порядка пересечения границы и режима работы пунктов пропуска следить на интернет-портале, в социальных сетях и Telegram-канале ведомства.-0-