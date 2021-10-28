Мэр Вероны: настало время отказаться от санкций и эмбарго

28 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Мэр Вероны Федерико Сбоарина призвал отказаться от санкций и эмбарго. Об этом он заявил на XIV Евразийском экономическом форуме, который открылся сегодня в Вероне, передает корреспондент БЕЛТА.

"На этом форуме принимаются решения об изменениях, которые произойдут в ближайшие годы, - сказал Федерико Сбоарина. - Пришло время пересмотреть санкции и эмбарго. Необходимо изменить подходы к выстраиванию международных отношений с учетом изменений после пандемии. Управляющие органы должны способствовать развитию и наращиванию международных отношений, и из Вероны подует этот ветер перемен".

Он убежден, что договоренности, достигнутые на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне, придадут стимул товарообороту и деловым связям между Италией и странами Евразийского экономического союза. "Мы обращаемся к политикам, экспертам и дипломатам с просьбой повторять и напоминать везде, что наш Евразийский экономический форум - это важная и эффективная площадка для обсуждения и решения многих проблем, для выстраивания гуманистической экономики", - заявил мэр Вероны.

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Он собрал на одной площадке известных политиков, бизнесменов и общественных деятелей из многих стран Европы и Азии, которые обсуждают практические вопросы и проблемы в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии, объединенных в этом году глобальной темой: "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека".

Форум открыла специальная сессия "Структурные изменения в экономике и будущее энергетики". Первый день деловой программы посвящен обсуждению энергетического перехода, экономики замкнутого цикла и зеленой экономики. Во второй день пройдут дискуссии о последствиях пандемии для банков и финансового сектора, технологических инновациях и цифровом переходе, роли фармацевтической промышленности в современной экономике. Речь пойдет и о дебатах о преодолении неолиберальной модели.

Организуют мероприятие некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс", Петербургский международный экономический форум.-0-

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