Меркель намерена добиваться закрытия границ ЕС для британцев

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Германии хочет, чтобы Европейский союз скоординированно ввел запрет на перелеты из Великобритании, цитирует ТАСС газету Bild.

Источники в кабмине сообщили изданию, что в Берлине хотят добиться запрета с 21 декабря по 6 января. Открытым остается вопрос, разрешать ли въезд на территорию ЕС по морю и через тоннель под Ла-Маншем.

Таким образом ФРГ реагирует на появление в Великобритании мутации коронавируса. Канцлер Ангела Меркель собирается в течение дня провести телефонные переговоры с французским президентом Эмманюэлем Макроном по этому поводу.

Тем временем уже несколько европейских стран заявили, что обсуждают приостановку авиасообщения с Великобританией.-0-

Франция прервет авиасообщение с Великобританией из-за новой мутации коронавируса