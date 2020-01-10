Международные авиакомпании возобновили полеты над Ираном

10 января, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Замглавы Организации гражданской авиации Ирана Мортеза Дехган сообщил, что ряд международных авиакомпаний, которые ранее приостановили рейсы в Иран, а также рейсы, маршрут которых пролегает через эту страну, из соображений безопасности, возобновили полеты над Ираном.

"Международные авиакомпании приветствуют полеты через Исламскую Республику Иран, так как это самый короткий маршрут для некоторых стран. В то же время полеты через Иран будут экономически выгодны за счет значительного снижения расхода топлива и времени", - сказал Мортеза Дехган. При этом некоторые из них, которые ранее прекратили полеты над территорией Ирана, уже возобновили их, уточнил он.

Самолет МАУ Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился вблизи иранской столицы вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни рано утром 8 января. На его борту находились более 160 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв из Ирана и Канады, а также из Украины, Германии, Швеции и Афганистана.-0-