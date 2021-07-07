Минтранс РФ назвал вероятные причины крушения Ан-26 на Камчатке

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и ошибка экипажа рассматриваются в качестве возможных причин крушения Ан-26 на Камчатке. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев, сообщает ТАСС.

"Образована техническая комиссия по расследованию причин произошедшего. Рассматриваются основные три варианта: неблагоприятные метеоусловия, отказ авиатехники и третье - это ошибка экипажа", - сказал министр.

Он добавил, что продолжается поиск, идентификация и эвакуация тел погибших. По его словам, на 16.30 по местному времени спасателям удалось обнаружить фрагменты 11 тел погибших. Географические особенности местности и сложные метеоусловия затрудняют проведение поисковой операции, добавил Виталий Савельев.

Он также сообщил, что организована работа по обеспечению страховых выплат родственникам погибших.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежавший компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение днем 6 июля. Обломки самолета, по данным МЧС, были обнаружены в 3,8 км от аэропорта Паланы. Всего на борту находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа и двое детей, выживших нет.-0-

На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены тела 19 погибших