Минздрав России сообщил о 16 погибших при жесткой посадке самолета в Татарстане

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестнадцать человек погибли, еще шестеро пострадали при жесткой посадке самолета в Татарстане, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

"По предварительным данным на 11 утра, в результате жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли, шестеро пострадавших госпитализируются в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации", - говорится в сообщении.

Медики оценивают состояние пострадавших как тяжелое, сообщил Алексей Кузнецов. "Шестеро пострадавших в тяжелом состоянии. Двое госпитализированы в Мензелинскую ЦРБ, проводится медицинская эвакуация четверых пострадавших в медицинские организации Набережных Челнов", - сказал он.

Чуть ранее МЧС РФ сообщило о семерых выживших при жесткой посадке самолета в Татарстане. "На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Семь человек удалось спасти, 15 человек извлечены без признаков жизни", - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

В Минздраве же уточнили, что спасатели приняли за седьмого пострадавшего в крушении L-410 сопровождающего, которому стало плохо. "Седьмой человек среди пострадавших оказался сопровождающим. Оказывали помощь всем, ошибочно приняли за седьмого выжившего при крушении борта L-410 родственника одного из пассажиров. Ему стало плохо на месте крушения. Его отвезли в больницу вместе с пострадавшими при крушении", - сказали в пресс-службе.

В первых информациях о трагедии источник в экстренных службах сказал, что оба пилота самолета погибли. Как сообщил начальник парашютной службы Мензелинского аэроклуба Сергей Филатов, пилоты были опытными.

Утром 10 октября легкомоторный самолет L-410 упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба в Мензелинске. Согласно последней информации, на борту находились 22 человека, 20 из них парашютисты. Сейчас спасательные работы завершены.

Как сообщили ТАСС в авиационных службах, причиной падения самолета могло стать превышение числа пассажиров (самолет такого типа может принять на борт до 19 человек). Также рассматриваются версии неисправности самолета и ошибки экипажа.-0-