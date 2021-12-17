Минздравы G7 назвали омикрон-штамм самой большой угрозой в сфере здравоохранения

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры здравоохранения стран Группы семи (G7) призвали воспринимать ситуацию с быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса как наиболее опасную угрозу для глобального здравоохранения, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление по итогам встречи руководителей ведомств "семерки", обнародованном 16 декабря Минздравом Великобритании, которая председательствует в объединении в 2021 году.

"Глубоко озабоченные ростом числа случаев (заболеваемости), министры согласились с тем, что происходящее следует воспринимать как наибольшую текущую угрозу для глобального здравоохранения. Как никогда важно тесно сотрудничать друг с другом, отслеживать и делиться данными (о коронавирусе. - Прим. ТАСС). Это сильно поможет справиться со стремительно развивающейся ситуацией", - сказано в сообщении.

В нем подчеркивается, что министры обратили внимание на важность равного доступа к диагностике, геномному секвенированию, вакцинам и клинической медицине в свете распространения нового штамма. "Они также согласились с тем, что необходимо усилить кампанию по бустерной вакцинации и регулярному тестированию, - отмечается в заявлении. - Министры подтвердили поддержку (международному механизму по распределению вакцин. - Прим. ТАСС) COVAX и высказались за ускоренную разработку вакцин, терапевтических средств и средств диагностики в условиях пандемий".

G7 - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В 2021 году в "семерке" председательствует Соединенное Королевство, которое в июне провело саммит лидеров в английском курортном городке Карбис-Бэй.-0-