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17 ноября 2021, 12:34

"Мы быстро забываем, что тоже были нелегалами". Неравнодушные поляки собирают помощь для беженцев

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17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польском городе Семятыче неравнодушные жители собирают гуманитарную помощь для беженцев, застрявших на границе Польши и Беларуси. Сбор организовала редакция местной газеты "Курьер Подляски". Из-за режима ЧП, введенного польскими властями, журналисты и сотрудники гуманитарных организаций не могут оказывать помощь нуждающимся в приграничных районах. О желании помочь людям, страхе оказать такую помощь и быть осужденными в интервью Gazeta Wyborcza рассказала местная журналистка Анна Кондрачук.

По словам Анны Кондрачук, в редакцию газеты люди постоянно приносят посылки с вещами для мигрантов. "Началось с одежды. Мы заметили, что изначально люди наводили порядок в шкафах. Волонтерам пришлось рассортировать эту одежду. Но вскоре стали поступать качественные новые вещи. Мы получаем посылки со всей Польши - из Кракова, Кельце, Скшишува и Варшавы. Одежда, обувь, спальники, еда, матрасы, термосы, обогреватели, спички... Как выразился один из благотворителей - предметы выживания", - рассказывает Анна Кондрачук.

По ее словам, многие жители Семятыче в свое время нелегально искали работу за рубежом. "Жители Семятыче и окрестностей имеют прочные связи с Бельгией. Здесь в каждой семье есть кто-то, кто работал в Бельгии или до сих пор там живет. Многие уехали в Брюссель до того, как Польша вступила в Евросоюз, когда еще нельзя было работать там легально. Мы тоже находились там нелегально, но нас отвезли не в лес, а в аэропорт в Завентеме (международный аэропорт недалеко от Брюсселя) и отправили обратно в Польшу", - напомнила журналист.

Она отметила, что об этом быстро забывают. Сегодня далеко не все считают, что мигрантов стоит пускать в Польшу. "После наших публикаций в редакцию пришла женщина и сказала, что мигранты должны идти до пункта пропуска, пересекать границу на законных основаниях. Так уж получилось, что ее сын нелегально попал в США через Мексику. Когда я напомнила ей об этом, она подтвердила, что все так и было. На следующий день она приехала с одеялом для мигрантов", - рассказала Анна Кондрачук.

У местных жителей есть опасения относительно мигрантов. По словам журналистки, в последнее время люди боялись открывать сараи, опасаясь, что там найдут мигрантов. "Но на самом деле ни с кем ничего плохого не случилось. Никто ни на кого не нападал. А как показывают последние события - все наоборот: избиение и ограбление мигрантов под Хайнувкой, уничтожение машин медиков на границе", - перечислила Анна Кондрачук.

Она отметила, что действительно поступали новости, что кто-то проживал в пустующих домах. Но в итоге ничего не было испорчено или украдено, очевидно, что беженцы просто искали возможность переночевать.

Анна Кондрачук также рассказала историю, как в коммуне Милейчице женщина пригласила нуждающихся к себе домой. Но какой-то "дружелюбный" сосед уведомил службы, и через несколько минут приехали пограничники.

В связи с этим даже те люди, которые хотят помочь беженцам, испытывают страх. "Люди опасаются, что помощь или любая реакция могут быть расценены как соучастие в незаконном пересечении границы. Даже те, кто приносит в редакцию вещи, в большинстве хотят быть анонимными", - сказала Анна Кондрачук.

В этой связи журналистка отмечает, что оказание помощи людям законно. "Я не вникаю в политические вопросы, но жалею тех людей, которые оказались на границе", - заключила Анна Кондрачук.

Как сообщили в Госпогранкомитете Беларуси, около 2 тыс. беженцев продолжают находиться вблизи белорусско-польской границы. В минувшую ночь часть из них осталась на территории, прилегающей к пункту пропуска, часть - в стихийном лагере в лесу. Около 1 тыс. человек, наиболее пострадавших от действий польских силовиков, а также женщины и дети впервые за последние 9 суток переночевали в относительно приемлемых условиях - в транспортно-логистическом центре недалеко от границы. Людей накануне вечером осматривали медики, за помощью в течение ночи обратились 4 человека.

Белорусская сторона обеспечила беженцев горячим питанием как в логистическом центре, так и в лагере вблизи границы в отапливаемых палатках. Силами властей, общественных организаций регулярно подвозилась вода, теплые вещи, средства гигиены и оказывалась другая гуманитарная помощь. Людям, принявшим решение ночевать на улице, неоднократно предлагалось перейти в логистический центр. Утром 17 ноября принято решение о размещении части иностранцев в других местах.-0-

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