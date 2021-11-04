На борту разбившегося в Иркутской области Ан-12 было 9 человек

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек находились на борту самолета Ан-12, разбившегося в Иркутской области в среду. Об этом на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил первый заместитель руководителя главка МЧС России по региону Андрей Рябоволов, информирует ТАСС.

"По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождавшие груз", - сказал Андрей Рябоволов.

Первый замруководителя главка добавил, что обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых человек. Он уточнил, что из девяти человек четверо граждане России, трое - Беларуси, двое - Украины.

Ранее губернатор области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что на борту, помимо членов экипажа, находились двое сопровождавших от авиакомпании "Заполярье".-0-

Дело о крушении самолета Ан-12 передано в центральный аппарат СК России