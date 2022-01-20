На юге Италии произошло землетрясение, эвакуированы школы и учреждения

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20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло сегодня в области Калабрия на юге Италии, сообщает ANSA.
По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Подземный толчок чувствовался в ряде населенных пунктов области. Многие люди вышли из домов на улицы, боясь обрушения зданий. В большинстве муниципалитетов, где ощущалось землетрясение, были эвакуированы школы, офисные и административные здания. В регионе приостановлено железнодорожное движение.
О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.-0-