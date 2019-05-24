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На юге Польши сохраняется угроза наводнения

В мире 24.05.2019 | 11:49
Фото Associated Press
Фото Associated Press

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В трех воеводствах на юге Польши - Подкарпатском, Силезском и Малопольском - все еще сохраняется угроза наводнения, сообщает Радио Польша.

Как рассказал пресс-секретарь Подкарпатской пожарной службы Марцин Бетлея, за прошедшие сутки спасатели выезжали по вызовам более 550 раз, чтобы ликвидировать последствия ливней. Они откачивали воду с территорий, где разлив воды был выше допустимого уровня, а также из затопленных подвалов домов. Пожарные помогают защитить с помощью мешков с песком приусадебные участки, которые находятся под угрозой затопления, а также следят за ситуацией на берегах местных рек.

"Ни в одном из регионов пока нет необходимости эвакуировать жителей. Там, где дома и приусадебные участки подтоплены или существует такая угроза, работники пожарной службы дежурят со специальным оборудованием и помогают жителям выбраться", - отметил Марцин Бетлея.

Полиция Малопольского воеводства сообщила, что постоянно ведется мониторинг дорог, а специальные группы дорожной полиции помогают водителям объезжать залитые водой участки. В Кракове, столице воеводства, сохраняются трудности в функционировании городского транспорта из-за подтопления дорог.

Министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзинский рассказал, что в трех воеводствах - Силезском, Подкарпатском и Опольском - за последние сутки пожарные службы выезжали по вызовам в связи с наводнением 3380 раз, в Малопольском воеводстве - 1349 раз.

Как сообщалось ранее, после прошедших мощных ливней в Подкарпатском и Малопольском воеводствах Польши сложилась опасная паводковая ситуация. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в Тарнувском и Домбровском повятах (районах) Малопольского воеводства, где из-за затопления домов был эвакуирован 31 местный житель.-0-

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Теги
наводнение, Польша
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