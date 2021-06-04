Население России с начала 2021 года сократилось на 304,5 тыс. человек

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Естественная убыль населения Российской Федерации с января по апрель 2021 года составила 304,5 тыс. человек, что почти вдвое выше показателя 2020 года за аналогичный период. Об этом говорится в данных, опубликованных на официальном сайте Росстата, сообщает ТАСС.

В январе-апреле 2020 года естественная убыль в России составила 158,3 тыс. человек. В 2021 году за этот период родились 447,6 тыс. человек и умерли 752,1 тыс.

Рождаемость в России в апреле 2021 года снизилась на 13,7% по сравнению с мартом. Самым серьезным спад стал в Ненецком автономном округе, Ингушетии, Чечне и Магаданской области.

По информации ведомства, в апреле 2021 года родились 110,6 тыс. человек против 128,2 тыс. в марте и 114,3 тыс. в апреле прошлого года (снижение на 3,7%). В 30 регионах рождаемость в апреле 2021 года была выше, чем за тот же период 2020 года.

Число разводов в России в апреле 2021 года возросло в 4,34 раза по сравнению с апрелем 2020-го. По данным Росстата, это связано с тем, что весной прошлого года загсы в стране были закрыты.

"Число браков в апреле 2021 года по сравнению с апрелем 2020 года увеличилось на 76,1%. Число разводов в апреле 2021 года по сравнению с апрелем 2020 года увеличилось в 4,34 раза", - говорится в сообщении.

Так, в апреле 2021 года было заключено 59 499 браков, в апреле 2020-го - 33 878. Число разводов в апреле 2021 года составило 59 842, а за год до этого - 13 783.-0-