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29 сентября 2020, 21:44

Наследный принц Наваф назначен новым эмиром Кувейта

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Фото Globallookpress
Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Фото Globallookpress

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым эмиром Кувейта стал наследный принц шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Об этом говорится в заявлении Совета министров страны, обнародованном во вторник по итогам экстренного заседания, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о смерти 91-летнего эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. В заявлении Совет министров сообщил, что он умер в Соединенных Штатах в 16.00 по кувейтскому времени. В связи со смертью правителя по всему эмирату объявлен 40-дневный траур, на три дня приспущены национальные флаги.

Шейх Сабах был отправлен на лечение в США в конце июля после того, как на родине ему была сделана операция. Уже тогда в связи с госпитализацией главы государства его сводный брат наследный принц Наваф был наделен рядом властных полномочий. Согласно конституции Кувейта, наследник престола вслед за смертью правителя автоматически становится эмиром, но принимает всю полноту власти после принесения клятвы перед Национальным собранием (однопалатный парламент).

Шейх Наваф родился 25 июня 1937 года в Эль-Кувейте и всего на восемь лет младше своего предшественника, который являлся одним из старейших государственных деятелей мира. Титул наследника престола новый эмир получил в 2006 году с одобрения правящей семьи. В прошлом занимал ряд важных руководящих постов в правительстве, в том числе был министром обороны Кувейта в 1990 году во время его оккупации режимом Саддама Хусейна. Возглавлял Национальную гвардию, занимал пост главы МВД, был вице-премьером по вопросам борьбы с терроризмом. У него четыре сына и дочь.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, шейх Наваф принесет присягу перед парламентом в среду. Заседание Нацсобрания намечено на 11:00 по местному времени.-0-

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