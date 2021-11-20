Немецкие ученые не исключают пятой волны коронавируса в Германии

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель Института имени Роберта Коха Лотар Вилер полагает, что в Германии в будущем может возникнуть пятая волна коронавируса, если уровень вакцинации населения будет недостаточно высоким. Такое мнение ученый высказал агентству DPA, сообщает ТАСС.

"Если ограничение контактов и вакцинация не увенчаются успехом, согласно текущему моделированию, мы также получим пятую волну", - отметил Вилер. По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране предстоящей зимой во многом зависит от того, какие действия будут предприняты сейчас. "В настоящее время необходимо срочно обеспечить, чтобы повсюду в Германии были ограничены контакты между людьми", - подчеркнул глава Института Коха.

В этой связи он напомнил, что следует избегать проведения больших торжеств и крупных мероприятий, а также массовых скоплений людей в помещении. "Эффект от этого может стать заметен через две недели по количеству новых случаев заражения", - считает Вилер. Вместе с тем он высказался за принятие превентивных мер даже в тех регионах Германии, где уровень заболеваемости не слишком высокий. "В федеральных землях, где цифры все еще низкие, у нас есть шанс сохранить их на низком уровне благодаря ограничению контактов, - отметил Вилер. - Там, где цифры высокие, делать это на самом деле очень поздно, если не слишком поздно".

За минувшие сутки количество подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло на 63 924. С начала эпидемии инфекция обнаружена у 5 312 215 жителей Германии. Выздоровели 4 610 300 человек. От последствий вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 за 24 часа умерли 248 пациентов. Общее число летальных исходов за все время пандемии в стране достигло 98 987.-0-