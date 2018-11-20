Непал и Индия лидируют в списке стран с самым высоким уровнем загрязнения воздуха

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непал и Индия являются странами с самым высоким уровнем загрязнения воздуха, сообщается в исследовании, проведенном Институтом энергетической политики Чикагского университета.
По данным исследования, загрязненность воздуха в этих странах сокращает продолжительность жизни местных жителей примерно на четыре года. При этом в отдельных районах Непала и Индии концентрация твердых частиц в воздухе настолько велика, что ее воздействие на сокращение жизни превышает шесть лет.-0-
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