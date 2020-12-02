Новая Зеландия ввела режим ЧС в связи с изменением климата

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Новой Зеландии объявило чрезвычайную ситуацию в связи с изменением климата, сообщает The Guardian.

В тексте заявления, подготовленным правительством, говорится, что изменчивая и экстремальная погода, под которой подразумеваются лесные пожары, наводнения и повышение уровня моря, оказывает негативное влияние на здоровье и благополучие жителей, а также экономическое и промышленное развитие страны. В документе отмечается также, что из-за климатических изменений наблюдается тревожное сокращение видов растений и животных.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала климатический кризис одной из величайших проблем нашего времени и призвала действовать незамедлительно. "Это бремя будут нести следующие поколения, если мы не сделаем правильные шаги и не примем меры прямо сейчас", - сказала она.

Как сообщает Radio New Zealand, правительство до 2025 года поэтапно предпримет ряд шагов для сокращения выбросов парниковых газов. Государственный сектор будет обязан закупать только электрические автомобили, из эксплуатации будут постепенно выведены угольные котельные.

До Новой Зеландии еще 32 государства, в том числе Япония, Канада, Франция и Великобритания, уже признали глобальный климатический кризис и объявили чрезвычайную ситуацию в странах.-0-