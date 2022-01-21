Новый подвид омикрон-штамма обнаружили в Великобритании

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый подвид омикрон-штамма COVID-19 обнаружили в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).

Медицинские власти Великобритании выявили в стране новый подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2. По предварительным данным, скорость его распространения еще быстрее.

На данный момент в Великобритании зарегистрировано почти 430 случаев заражения новым штаммом. Из них 146 отмечены в Лондоне, почти 100 приходятся на регион Юго-Восточной Англии. По словам специалистов, впервые заражение разновидностью BA.2 произошло в еще в начале декабря прошлого года. На этом фоне штамму был присвоен статус "изучаемый вариант". Если рост заболеваемости продолжится в ближайшее время, то BA.2 может быть классифицирован как "вызывающий беспокойство вариант". К такой же классификации в стране относятся штаммы "омикрон", "дельта", "альфа", "гамма" и "бета".

По информации британских властей, всего данный штамм был замечен в 40 странах, а общее число случаев заражения им в мире превышает 8 тыс., при этом определить место происхождения вируса пока невозможно. Однако известно, что первые случаи инфицирования BA.2 были зафиксированы на Филиппинах. Подавляющее большинство случаев - 6,4 тыс. - выявили в Дании. Среди других стран, где зафиксировано более 100 случаев заражения новым штаммом, - Индия (530), Швеция (181) и Сингапур (127).-0-