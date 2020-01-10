Обледенение самолета назвали основной версией авиакатастрофы в Казахстане

10 января, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Основной версией крушения самолета компании Bek Air в Алматы является обледенение воздушного судна, сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

По его словам, комиссия при анализе и изучении данных выдвинула четыре версии крушения самолета. Первая - нарушение коммерческой загрузки и центровки воздушного судна. Вторая - воздействие внешних факторов, таких как: метеоусловия, сдвиг ветра, спутная струя и оледенение. Третья - ошибка экипажа в технике пилотирования. Четвертая - отказ авиационной техники.

Комиссия не исключает вероятность отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток. С учетом изученной метеорологической информации и анализа параметрических данных бортового самописца, основной версией случившейся катастрофы является версия обледенения воздушного судна, отметил Роман Скляр.

Вице-премьер также сообщил, что случаи необработки специальной жидкостью против обледенения в день крушения самолета компании Bek Air были не единичны. Установлено, что в день катастрофы 27 декабря не производилась обработка противооблединительной жидкостью самолета компании Bek Air, вылетевшего по маршруту Алматы - Атырау. Комиссия изучает и этот вопрос.

По остальным версиям комиссия продолжает работать совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета и полномочным органом по расследованию авиационных происшествий Нидерландов.

Самолет авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.-0-