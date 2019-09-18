Около 450 тыс. т загрязненной нефти остается в польских хранилищах

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 450 тыс. т поступившей в Польшу весной этого года загрязненной нефти остается в польских хранилищах. Об этом заявил глава компании - оператора польского участка нефтепровода "Дружба" PERN (ПЕРН) Игорь Василевский, сообщает ТАСС.

Как напомнил Игорь Василевский, в польскую систему передачи нефти попало более 1 млн т загрязненного хлоридами сырья. "Сегодня нам удалось снизить этот уровень примерно до 450 тыс. т", - сказал он на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени потребуется, чтобы очистить инфраструктуру компании от загрязненной нефти, Игорь Василевский ответил, что это вопрос к нефтеперерабатывающим заводам в Польше и Германии, так как это их товар. "Вначале мы планировали, что очистка займет от 6 до 8 месяцев, но сегодня мы думаем, что это потребует больше времени", - заявил он.

"Сегодня я могу сказать, что все трубопроводы очищены от хлоридов, а загрязненная нефть находится в хранилищах", - отметил глава ПЕРН. Он подчеркнул, что пока сложно говорить о сроках их опустошения.

Касаясь возможных претензий ПЕРН в связи с поставками загрязненной нефти, Игорь Василевский сказал, что процесс расчета компенсаций продолжается.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.-0-